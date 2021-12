Orientamento, la scuola media “Buonarroti” regala esperienze dirette con le superiori

MARINA DI CARRARA – La scuola media Buonarroti di Marina di Carrara regala ai propri alunni esperienze dirette con le scuole superiori attraverso vere e proprie attività laboratoriali. “Le attività di orientamento – spiegano dall’istituto – consistono in un graduale ingresso nel mondo “dei grandi”, che iniziano già in seconda media. Durante l’anno infatti, i ragazzi hanno la possibilità di incontrare insegnanti e alunni delle diverse scuole superiori, di porre loro domande e di comprendere le dinamiche peculiari di ogni istituto. Queste attività, tuttavia – precisano dalla scuola – non si risolvono semplicemente dialogando: sono una vera e propria esperienza diretta: un esempio per tutti “Le strade della storia: il Risorgimento a Carrara”, progetto condiviso dalle Buonarroti e dal liceo artistico A. Gentileschi di Carrara. Il progetto, attraverso la condivisione di questo tema comune, ha introdotto gli alunni della scuola secondaria di primo grado direttamente all’interno del liceo Gentileschi; i ragazzi della Buonarroti hanno infatti partecipato a diverse lezioni interattive su storia, storia dell’arte, architettura, grafica, ricostruzioni 3D e molto altro ancora. Le discussioni guidate e dialogate e la didattica laboratoriale hanno costituito un’efficace attività di orientamento per tutti gli alunni, che potranno maturare le proprie conoscenze storiche attraverso la riscoperta del nostro spazio urbano. In linea con questa modalità di Orientamento gli alunni delle classi terze hanno infine partecipato a una coinvolgente lezione storico-artistica sui luoghi risorgimentali carraresi con il prof. Lambruschi dell’Istituto Einaudi”.