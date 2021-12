Tari, dal Comune di Aulla arrivano contributi a sostegno delle famiglie più fragili

AULLA – E’ stato pubblicato sul sito web del Comune di Aulla l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti dalle famiglie in relazione alla tassa Tari 2020-2021. Un provvedimento che rientra nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 73/2021 (Sostegni bis) e che si aggiunge al contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione.

A partire dal 30 novembre e fino al 13 dicembre, sarà possibile presentare l’istanza di agevolazione al pagamento secondo i requisiti e le modalità rese note sul bando, disponibile sul sito web del Comune www.comune.aulla.ms.it. I contributi verranno erogati a partire dalle domande, ritenute idonee, che presentano il punteggio maggiore, in base a graduatoria ISEE, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione, per un importo massimo di 300 euro una tantum a nucleo familiare con ISEE non superiore a 20mila Euro.

“A chiusura di un anno ancora difficile e complesso, continuiamo ad affrontare i danni diretti e indiretti causati dalla pandemia – ha detto il sindaco Roberto Valettini -. Per questo, abbiamo voluto disporre un intervento organico di riduzione straordinaria delle spese per sostenere i nuclei familiari più deboli del nostro territorio, cui il Comune esprime la massima vicinanza”.

“Una misura che rafforza in modo ulteriore gli interventi di contrasto alla povertà portati avanti da questa Amministrazione, a seguito dei contributi già erogati per il pagamento delle bollette e dei canoni di affitto – ha aggiunto l’assessore alle Politiche Sociali Tania Brunetti -. Un piccolo sostegno, non certo una soluzione, che da’ il senso di una attenzione, anche in vista delle prossime festività, al disagio patito da un numero sempre più elevato di famiglie”.