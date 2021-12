Festa degli alberi, domenica nuove piante al parco delle tamerici

MASSA – Domenica 5 dicembre 2021 alle ore 10,30 Italia Nostra, insieme ai Boy Scouts della Agea, alle guardie giurate del Wwf, i Carabinieri Forestali, i gestori del l’area e alla presenza dell’assessore all’Ambiente Balloni, pianterà alcuni pini, lecci ed arbusti della flora mediterranea al parco delle Tamerici sito nel viale Litoraneo, presso un tratto di spiaggia libera al Poveromo. «Le piante – spiega Italia Nostra – sono state donate dal vivaio dei carabinieri forestali di Cecina e saranno lì posizionate anche per contrastare il fantasioso progetto di uno sbocco al mare del Canalmagro che ogni tanto ritorna ad essere proposto ma che il Comune di Massa con tutte le sue amministrazioni di qualsiasi colorazione politica ha sempre respinto al mittente. Ricordiamo che l’iniziativa prende avvio nel lontano 2007 quando Italia Nostra, per scongiurare il suddetto progetto, che avrebbe rovinato mezzo litorale, promuove una raccolta di fondi arrivando a circa mille euro, usati per acquistare varie piantine che poi metterà a dimora nell’area antistante la spiaggia libera per creare un’area verde tipo parco naturalistico retrodunale. In tutti questi anni abbiamo sempre inserito nuove alberature e attualmente possiamo dire di aver raggiunto lo scopo potendo contare su moltissime piante attecchite tra cui molti tamerici al punto che abbiamo deciso di chiamare l’area verde “Parco dei Tamerici”».