Natale a Massa, fiere domenicali e mercatini dell’artigianato in centro: gli appuntamenti

MASSA – Domenica 5, 12 e 19 dicembre in centro a Massa arriva la Fiera di Natale: i tradizionali banchetti saranno, per l’occasione, posizionati nella parte lato mare di largo Matteotti e lungo la corsia di viale Chiesa in direzione mare. Con la nuova collocazione, l’amministrazione comunale intende valorizzare la fiera ed offrire un’ulteriore motivo di richiamo per la cittadinanza. Per queste tre domeniche di dicembre, quindi, la viabilità subirà alcune modifiche con orario 7-22 nelle strade interessate.

Ma le iniziative non finiscono qua: dall’8 dicembre fino al 6 gennaio 2022, tutti i giorni, è previsto il mercatino degli artigiani che si terrà in piazza Palma, mentre gli operatori non professionisti troveranno collocazione, assieme ad alcune associazioni di volontariato ed altre realtà del territorio, lungo la passeggiata (lato Viareggio) di via Chiesa nei fine settimana di dicembre (4-5 dicembre, 11-12 dicembre, 18-19 dicembre, 22-23-24 dicembre).

“Ancora una volta diamo spazio a varie forme di artigianato e commercio, individuando idonee aree e creando un fitto calendario contribuendo a creare il clima natalizio in città” dichiara l’assessore Paolo Balloni, con deleghe alle Attività produttive. “Quest’anno, inoltre, grazie alla realizzazione di piazza Palma sarà possibile sfruttare anche questo nuovo spazio continuando a comporre il quadro complessivo di rilancio della città portato avanti dall’amministrazione comunale”.