Natale a Marina di Carrara, le iniziative di Confesercenti

MARINA DI CARRARA – A Marina di Carrara le iniziative natalizie targate Confesercenti Toscana Nord si aprono questo fine settimana con il Mercatino di Natale in via Rinchiosa e con Topolino & Minnie che aspettaranno i più piccoli per la raccolta delle letterine per Babbo Natale. L’11 e il 12 dicembre ancora Mercatino di Natale in via Rinchiosa e piazza Ingolstad, questa volta con l’arrivo di Babbo Natale con la renna. Domenica 12 Mad Christmas in Harley Davidson. Gran finale il 18 e 19 dicembre con Mercatino di Natale in via Rinchiosa e Christmas Led in piazza Ingolstad. Presenti anche i cavallini di Flower Beach e domenica 19 Babbo Natale che arriverà questa volta in moto. Domenica 5 primo dei quattro mercati straordinari dalle 7 alle 20 a Marina di Carrara; gli altri appuntamenti sono l’8 dicembre ad Avenza La Prada, il 12 a Marina di Carrara ed il 19 di nuovo ad Avenza. “Abbiamo organizzato una serie di eventi in grado di rendere ancor più forte l’atmosfera natalizia – spiega il responsabile Massa Carrara di Confesercenti Toscana Nord, Adriano Rapaioli – in questo mese che ci auguriamo sia proficuo per le attività commerciali. Un ringraziamento all’amministrazione comunale, ed in particolare all’assessore Daniele Del Nero, che si sono prodigati per la realizzazione di tutte queste iniziative. Nonostante la pandemia non molli ancora la sua presa – conclude Rapaioli -, i recenti provvedimenti di rafforzamento dei controlli permetteranno di scongiurare nuove terribili ipotesi di lockdown. I commercianti e gli ambulanti, in totale rispetto delle normative, sono pronti ad accogliere i clienti in questo Natale che speriamo sia di ripartenza”.