“110 motivi per confermare il superbonus”: al Teatro dei Servi l’evento di Confindustria

MASSA – Si terrà lunedì 6 dicembre alle ore 17,30 presso il Teatrino dei Servi in via Palestro a Massa un incontro sulla proroga dei bonus fiscali in edilizia contenuti nella Manovra di Bilancio, che sarà votata nelle prossime settimane.

Non a caso l’evento porta il titolo “110 buoni motivi per confermare il Superbonus” al quale interverranno Gabriele Buia, presidente nazionale Ance; Martina Nardi, presidente Commissione attività produttive della Camera; Riccardo Fraccaro, parlamentare e già Ministro; Patrizia Claps, direttrice divisione contribuenti Agenzia delle Entrate e Armando Zambrano, presidente nazionale Ordine Ingegneri.

A fare gli onori di casa il presidente della delegazione di MS di Confindustria e presidente Ance Toscana Costa, Matteo Venturi, che dichiara: «Noi costruttori plaudiamo ad una manovra di finanza pubblica espansiva che conferma il ruolo prioritario del settore delle costruzioni come volano della ripresa economica. Anche per questo, come Ance, chiediamo di introdurre l’obbligo di affidare i lavori ad imprese qualificate, in modo da garantire sicurezza e qualità degli interventi ed incentivare una trasparente concorrenza sul mercato».