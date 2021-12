Carrara, Avenza e Marina pronte per il Natale: ecco il calendario degli eventi di dicembre

CARRARA – L’assessore al commercio di Carrara Daniele Del Nero ha illustrato oggi alla commissione 5 presieduta da Mauro Lancioni il cartellone di appuntamenti organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con associazioni di categoria e privati in occasione delle feste natalizie. Nel corso della riunione l’assessore ha fatto anche il punto sullo stato di avanzamento delle opere di installazione delle luminarie, oggetto di un acceso dibattito in questi giorni: «Siamo davvero dispiaciuti di essere in ritardo rispetto alle consuetudini, anche se solo di qualche giorno. Purtroppo ci sono stati disguidi tecnici non prevedibili e una situazione meteo non favorevole» ha premesso Del Nero.

Quanto alla formula del bando pubblico, attraverso il quale l’amministrazione – avendo comunque garantito luminarie e allestimenti nelle principali piazze del territorio comunale – ha messo a disposizione di commercianti e categorie 30.000 euro, Del Nero ha sottolineato: «Come tutte le novità ha bisogno di tempo per attecchire. Il nostro obiettivo è innescare un circolo virtuoso. Normalmente tutti i commercianti mettono in conto una spesa per le luci natalizie: attraverso il bando il Comune rimborsa il 70% e garantisce agli operatori una nuova liquidità da utilizzare per ulteriori investimenti su eventi e animazioni, a loro volta nuovamente rimborsabili dal Comune con un notevole effetto moltiplicatore. A Marina in via Rinchiosa – ha citato a mo’ di esempio l’assessore – i commercianti hanno colto questa occasione e stanno realizzando una serie di decorazioni originali e calibrate ad hoc sul tessuto commerciale della zona e già programmano nuovi appuntamenti con la quota rimborsata».

Archiviati i chiarimenti sulle luminarie, Del Nero ha snocciolato l’elenco degli appuntamenti che si terranno dal litorale al centro storico nel corso del mese di dicembre, in parte organizzati direttamente dal Comune in parte grazie alla collaborazione tra Piazza Due Giugno e le associazioni locali: «Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e si sono impegnati per rendere ancora più accogliente la nostra città durante il periodo delle festività» ha commentato l’assessore.

Oltre al cartellone organizzato dal settore Commercio, proprio durante le feste natalizie inizierà la programmazione teatrale rivolta alle famiglie, a cura dell’assessorato alla Cultura di Federica Forti: il primo appuntamento è sabato 11 dicembre con “Raperonzolo” di Enrico Spinelli, in una produzione Pupi di Stac, con Carlo Staccioli e Ursel Rippe che ripercorre la celebre fiaba con la perfida strega e la giovinetta imprigionata nella torre in una versione allietata dalla presenza del leprottino Frinfo e movimentata da un inseguimento in sala fra gli spettatori.

Il cartellone degli eventi natalizi

Sabato 4 dicembre:

– Carrara centro storico – Piazza delle Erbe, Piazza Duomo, Piazza Battisti, Piazza Alberica, Piazza Gramsci, Costruisci l’albero di natale con Associazione Oltre

– Carrara centro, I cugini musicisti di Babbo Natale

– Marina di Carrara, BadaBimBumBand, street band

– Marina di Carrara, mercatino di Natale via Rinchiosa, Confesercenti. “Topolino&Minnie… e la raccolta delle letterine”

Domenica 5 dicembre :

– Carrara centro storico – Piazza delle Erbe, Piazza Duomo, Piazza Battisti, Piazza Alberica, Piazza Gramsci, Costruisci l’albero di natale con Associazione Oltre

– Marina di Carrara, mercato straordinario ore 8.00 – 20:00

– Carrara centro, BadaBimBumBand, street band

– Marina di Carrara, mercatino di Natale via Rinchiosa, Confesercenti. “Topolino&Minnie… e la raccolta delle letterine”

Mercoledì 8 dicembre:

– Centro storico, Aspettando il Natale, Pro Loco Carrara

– Carrara centro, Piazza Alberica – Pindarico, spettacolo di illusionismo e trasformismo su trampoli

– Carrara centro, Piazza Duomo – Incontri con il mago, animazione

– Avenza – Loc La Prada – Mercato straordinario dalle ore 8:00 alle ore 20:00

– Avenza Centro Storico – immortali zampognari

– Piazza Duomo, inaugurazione “Piazza del Natale”

Giovedì 9 dicembre–18 dicembre:

– Carrara centro storico, Via Carriona e strade limitrofe, Realizzazione murales e saracinesche artistiche con Associazione Oltre (Evento di chiusura presso Ponte di ferro il 18 dicembre)

Sabato 11 dicembre:

– Carrara centro storico, Piazza delle Erbe – Mercatino di Natale degli artisti, dalle 15:00 alle 19:00, Associazione Oltre e Pro Loco Carrara

– Carrara centro – immortali zampognari

– Avenza centro storico, Piazza Finelli – Duo Double, Animazione di strada

– Marina di Carrara – I cugini musicisti di Babbo Natale

– Marina di Carrara, mercatino di Natale via Rinchiosa, Confesercenti

– Marina di Carrara, Piazza Ingolstadt, Babbo Natale e la sua renna, Confesercenti

Dal cartellone della stagione teatrale per famiglie organizzato dall’assessorato alla Cultura:

– “Raperonzolo” di Enrico Spinelli, in una produzione Pupi di Stac, con Carlo Staccioli e Ursel Rippe ai burattini. Lo spettacolo inizierà alle 16, presso la sala Garibaldi di via Verdi. Biglietti € 5 (anche per gli adulti). Per informazioni, Ufficio Cultura telefono 0585 641419, Sala Garibaldi, via Verdi Carrara, telefono 0585/ 777160 o via mail: salagaribaldi21@gmail.com

Domenica 12 dicembre:

– Carrara centro storico, Piazza delle Erbe – Mercatino di Natale degli artisti, dalle 15:00 alle 19:00, Associazione Oltre e Pro Loco Carrara

– Carrara centro, Marionette natalizie e zampognaro itineranti

– Marina di Carrara – mercato straordinario dalle ore 8:00 alle ore 20:00

– Marina di Carrara – Le farfalle luminose, animazione itinerante

– Marina di Carrara, mercatino di Natale via Rinchiosa, Confesercenti

– Marina di Carrara, Piazza Ingolstadt. Mad Christmas in Harley Davidson, Confeserecenti

– Avenza, La Prada – Gioca la piazza Natale, giochi di legno per divertire grandi e piccini

Sabato 18 dicembre:

– Carrara centro storico, Piazza delle Erbe – Mercatino di Natale degli artisti, dalle 15:00 alle 19:00, Associazione Oltre e Pro Loco Carrara

– Carrara centro storico, Piazza Gramsci – Scuola Figlie di Gesù – Presepe Vivente

– Carrara centro – immortali zampognari

– Marina di Carrara, Brass Christmas Quartet Crazy band, street band

– Marina di Carrara, Piazza Menconi – Tante storie tre in uno, tre interventi in uno, con burattini, organetto e cantastorie

– Marina di Carrara, mercatino di Natale via Rinchiosa, Confesercenti

– Marina di Carrara, piazza Ingolstadt, I cavallini di Flower Ranch, Confesercenti

– Avenza – Presepe vivente – Pro Loco Avenza

– Avenza, La Prada – Christmas Parade, giocoleria e animazione

Domenica 19 dicembre:

– Carrara centro storico, Piazza delle Erbe – Mercatino di Natale degli artisti – dalle 15:00 alle 19:00, Associazione Oltre e Pro Loco Carrara

– Carrara centro storico, Piazza Gramsci – Scuola Figlie di Gesù – Presepe Vivente

– Carrara centro, Brass Christmas Quartet Crazy band

– Marina di Carrara, Marionette natalizie e zampognaro itineranti

– Marina di Carrara, mercatino di Natale via Rinchiosa, Confesercenti

– Marina di Carrara, piazza Ingolstadt “L’arrivo di Babbo Natale in moto” , Confesercenti

– Avenza – Presepe vivente – Pro Loco Avenza

– Avenza – Loc. La Prada – mercato straordinario ore 8:00 – 20:00

Martedì 22 dicembre:

– Carrara centro storico, Piazza delle Erbe – Mercatino di Natale degli artisti – dalle 15:00 alle 19:00, Associazione Oltre e Pro Loco Carrara

Mercoledì 23 dicembre

– Carrara centro storico, Piazza delle Erbe – Mercatino di Natale degli artisti – dalle 15:00 alle 19:00, Associazione Oltre e Pro Loco Carrara