Bus malandati, a Massa-Carrara troppi disagi. Il gestore At corre ai ripari: «In arrivo nuovi mezzi»

MASSA-CARRARA – “Siamo innanzitutto dispiaciuti per il disagio provocato agli utenti. Purtroppo, il parco bus ereditato è in pessime condizioni, in particolare nella provincia di Massa-Carrara, dove i livelli di criticità sono estesi”. Questo il commento del presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli, a seguito dei disservizi che si stanno verificando in questi giorni che hanno provocato corse saltate, rallentamenti e ritardi.

“La mancanza di investimenti adeguati, per anni e anni, sta facendo sentire tutti i suoi effetti – continua il presidente di Autolinee Toscane – Basti pensare che, al momento, nella provincia apuana siamo costretti a fare affidamento su un parco bus che ha una età media di oltre 15 anni, mezzi molto vecchi, con troppi chilometri sulle spalle e una manutenzione trascurata nel tempo. Sapevamo che la situazione era difficile, ma, onestamente, non credevamo fosse messa così male”.

Per farvi fronte Autolinee Toscane sta lavorando in due direzioni: garantire che il servizio venga svolto nella massima sicurezza per i cittadini e i lavoratori; anticipare l’acquisto di nuovi bus. Per far capire la situazione complessiva: al subentro abbiamo acquistato 2.607 bus, ma alla prima verifica solo 2.545 erano utilizzabili. “A questo deficit – conclude Bechelli – abbiamo fatto fronte affittando 62 bus fino a giugno 2022. Abbiamo poi deciso di anticipare al primo anno gli investimenti previsti nei primi due. Entro settembre 2022 arriveranno 200 nuovi bus, ed entro gennaio i primi 68, di cui 7 saranno destinati a Massa-Carrara. Nuovi mezzi che sostituiranno quelli da rottamare”.

“Per affrontare l’emergenza – spiega Bechelli – faremo arrivare da altre zone della Toscana altri mezzi sostitutivi temporanei. Avere una sola azienda regionale consente soluzioni alternative rispetto al passato”.