Oltre 800mila euro di lavori lungo la strada per Sorgnano: ecco il progetto definitivo

CARRARA – 865.000 euro di lavori lungo la strada per Sognano: il Comune di Carrara ha deliberato il progetto definitivo per la realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio idrogeologico, interventi che si sono resi necessari a seguito di due cedimenti, registrati in due zone diverse della strada, dovuti ad un movimento franoso in atto. In particolare le opere andranno a interessare il dissesto causato da uno scivolamento con abbassamento di una parte della carreggiata e un cedimento del piano stradale. Il progetto prevede, tra le altre cose, l’installazione di una berlinese, l’inserimento di tiranti e la realizzazione di una serie di riempimenti con materiale arido stabilizzato fino al ripristino della sede stradale con idonea asfaltatura.

La progettazione è stata realizzata grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno pari a 65.207 euro. «Adesso che abbiamo il progetto definitivo – ha detto l’assessore alle opere pubbliche Andrea Raggi – inizieremo immediatamente a ricercare le risorse necessarie alla realizzazione delle opere: trattandosi di impegni di spesa importanti, dovremo sicuramente far ricorso a un bando regionale o ministeriale. Siamo già al lavoro per candidarci al finanziamento dei lavori».