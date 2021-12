Lavoro, Nausicaa cerca un ingegnere

CARRARA – Nausicaa alla ricerca un impiegato tecnico attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico attitudinale. La società informa che “è richiesta la laurea in ingegneria civile e ambientale (classe di laurea L07) da assumersi previo periodo di prova. Informazioni sulla selezione e su come inoltrare la propria candidatura sono presenti sul sito www.nausicaacarrara.it, sul sito del Comune di Carrara e sui canali social relativi”.