Incendi in Sardegna: ecco i primi ringraziamenti per la solidarietà lunigianese

AULLA – Arrivano i primi ringraziamenti dalla Sardegna agli agricoltori e alla comunità lunigianese che, a luglio scorso, vista l’emergenza incendi che ha messo in ginocchio persone e animali, si è mossa sotto la spinta della cittadina Liana Maffei per far arrivare il cibo necessario per affrontare il momento di emergenza. Grazie al gruppo Facebook “L’ululato di Aulla” in moltissimi si sono adoperati, mostrando grande solidarietà verso la popolazione sarda e spedendo sull’isola 90 tra rotoballe e presse di fieno e di paglia.

“Effetto palla onlus”, una delle associazioni no profit che ha beneficiato degli aiuti, ha espresso proprio in questi giorni i propri ringraziamenti: «Non finiremo mai di ringraziarvi per la vostra solidarietà durante l’emergenza incendi di qualche mese fa, oggi il nostro grazie va in Toscana a queste meravigliose persone che avevano subito aperto una raccolta fondi sul loro gruppo Fb “L’ululato di Aulla” per aiutare gli umani e gli animali colpiti. Grazie anche a chi ha messo in moto e coordinato tutto: Liana, Steve, Cristina, Alessandra e Bruna.»

A dimostrazione che ogni volta che l’Italia chiama, la Lunigiana risponde.