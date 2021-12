Elezioni provinciali, ecco chi sono tutti i candidati al Consiglio di Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Si è chiuso nella giornata di lunedì 29 novembre l’esame e la valutazione di ammissibilità delle candidature a presidente della Provincia di Massa-Carrara e delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale nelle elezioni in programma il prossimo 18 dicembre 2021.

L’ufficio elettorale ha approvato il verbale e ammesso tutte le candidature a presidente e tutte le liste per il Consiglio provinciale. Nello stesso tempo ha fissato le operazioni di sorteggio per il posizionamento di candidature e liste nelle schede elettorali per giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 10. Di seguito le candidature a presidente e le liste per il consiglio ammesse in ordine di presentazione.

Elezione del presidente della Provincia

– Lorenzetti Gianni

– Mastrini Matteo

Elezioni del Consiglio provinciale

Massa e Carrara ORA (area Movimento 5 Stelle)

1. Spattini Nives

2. Montesarchio Giovanni

3. Mencarelli Luana

4. Dazzi Guido

5. Matteucci Francesco

Riformisti per la tua Provincia (area Italia Viva)

1. Novoa Claudio

2. Dell’Ertole Dina

3. Del Giudice Stefano

4. Marconi Giulia

5. Pantò Laura

6. Giacopinelli Diego

7. Fedele Francesco

Centrosinistra per Massa-Carrara

1. Alberti Stefano

2. Bassi Mario

3. Bianchi Camilla

4. Chiappini Martina

5. Longinotti Giovanni

6. Ricciardi Claudio

7. Schianchi Eleonora

8. Sordi Elisabetta

9. Tomè Katia

10. Grandetti Alessandra

Cambiamo Massa-Carrara (area centrodestra)

1. Bernardi Loris

2. Lecchini Massimo

3. Tenerani Bruno

4. Tognini Omar

5. Tanzi Franco

6. Fumanti Federica

7. Griva Valentina

8. Mannini Irene

9. Marchi Sabrina

10. Vannini Claudia