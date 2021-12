Buoni spesa per le famiglie apuane danneggiate dal Covid-19: ecco come richiederli

MASSA-CARRARA – La Fenapi di Massa-Carrara evidenzia che fino al 15 dicembre 2021, le persone in condizioni di disagio economico causato dall’emergenza covid-19 possono nuovamente presentare richiesta dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità (a mero titolo esemplificativo: generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per l’igiene personale e degli ambienti, ecc.) presso i punti vendita convenzionati. I buoni verranno consegnati ai richiedenti, se in possesso dei requisiti richiesti, in base all’ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse. La Fenapi è a disposizione per la predisposizione delle domande.

Gli interessati possono rivolgersi alla sede Fenapi di via Aurelia Ovest, 139 a Massa (ex centro direzionale Olivetti), dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 12,30.