Villafranca in Lunigiana, nuove fognature in località Malgrate

VILLAFRANCA – Un investimento di 135 mila euro per eseguire i lavori di estensione fognaria nel comune di Villafranca in Lunigiana, un totale di circa 150 abitanti coinvolti, in particolare residenti nella località Malgrate, via Canaletto e via Aia del Goggio. Si tratta di un’opera di Gaia S.p.A., concordata con l’amministrazione comunale e presente nel programma degli interventi 2020-2023, eseguita con l’obiettivo di adeguare la rete fognaria e così superare alcune criticità riguardanti principalmente la rete presente nel centro storico e via del Canaletto. Nei giorni scorsi il consiglio di amministrazione di Gaia ha già approvato l’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori, che prenderanno il via dopo l’espletamento della gara e avranno durata di circa due mesi per la parte idraulica e ulteriori 10 giorni, dopo una sospensione per l’assestamento delle opere, per l’esecuzione del tappeto finale di usura.

«Le opere sono state concordate con il Comune di Villafranca e seguono il piu ampio progetto di realizzazione, sostituzione e miglioramento della rete fognaria comunale. Finalmente, dopo decenni, anche gli abitanti del piano di Malgrate potranno collegarsi alla rete fognaria, così come è già stato per Filetto e parte di viale Lunigiana. In collaborazione con Gaia prosegue il piano di risanamento per capoluogo e frazioni, andiamo avanti», ha dichiarato il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi.

«È evidente che si tratta di un intervento necessario e importante, che migliorerà nettamente la qualità del servizio. La situazione ambientale della zona rileva attualmente forti criticità che saranno eliminate grazie a questi lavori di adeguamento della rete fognaria. Gli interventi che hanno dirette ricadute positive sull’ambiente e sul territorio, esattamente come questo, costituiscono la nostra priorità», ha dichiarato il presidente di Gaia S.p.A. Vincenzo Colle.

L’intervento consisterà nel prolungamento dello scarico di fognatura mista presso via del Canaletto e al collegamento della stessa al collettore lungo la SP 30 e collegato al depuratore di Mocrone, lungo il quale saranno allacciate le varie utenze della frazione. Saranno eliminati alcuni preesistenti scarichi di fognatura mista in caditoie stradali e fossi naturali, causa di maleodoranze soprattutto durante il periodo estivo, inoltre si interverrà altresì sulla fognatura presente in via Montada, sotto le mura storiche del paese, prolungando la stessa fino al collettore esistente di via Aia del Goggio collegato a sistema di depurazione.