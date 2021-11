Trucchi semplici per tenere sempre pulita la propria casa

Tenere la casa sempre pulita ed in ordine è il sogno di ognuno di noi. Ma come possiamo farlo senza dedicare troppo tempo ed energie a questo compito? In questa guida affronteremo proprio questo argomento, scoprendo insieme alcuni semplici trucchi per pulire i propri ambienti senza eccessivo sforzo.

Evitiamo di sporcare

Presentata così, potrebbe sembrare una banalità. Ma pensiamo un attimo a tutte le abitudini errate che ci portano a sporcare più velocemente gli interni della nostra casa. Entrare con le scarpe con cui siamo stati fuori è una di queste. Immaginiamo quanto sporco, visibile ed invisibile, le nostre suole hanno dovuto calpestare. E tutto questo lo portiamo all’interno della nostra casa senza rendercene conto. Così come molte culture hanno l’abitudine di fare, potremmo ad esempio, semplicemente toglierci le scarpe prima di entrare ed indossare delle pantofole da casa.

Evitiamo anche che lo sporco si accumuli. Se versiamo qualcosa sul pavimento o se cadono delle briciole, puliamo subito dove abbiamo sporcato. Questo ci porterà via al massimo qualche secondo.

Utilizziamo detersivi specifici

I detersivi sono un alleato immancabile per la pulizia efficace delle superfici. Utilizzare dei Prodotti per Pulire specifici è un ottimo modo per ottenere un risultato migliore ed in poco tempo. Un prodotto generico non avrà la stessa efficacia di uno specifico ed il risultato sarà certamente più scadente. Esistono infatti detersivi adatti per eliminare il calcare dalle parti cromate, altri per la pulizia dei vetri o per le ceramiche.

Serviamoci degli strumenti giusti

La tecnologia può venirci incontro. Piuttosto che pulire con metodi antiquati, acquistiamo degli elettrodomestici che ci consentiranno di velocizzare e di pulire fino in fondo. Un aspirapolvere o un lavapavimenti potrebbero fare al caso nostro.

Se abbiamo davvero poco tempo a disposizione anche un robot aspirapolvere potrebbe essere un’ottima soluzione. Questo piccolo aiutante domestico, infatti, fa quasi del tutto il lavoro al posto nostro, non richiedendo di essere controllato durante il suo funzionamento.

Chiediamo collaborazione

Spesso succede che l’onere delle pulizie domestiche ricada solamente sulla mamma. Ma ognuno può fare la propria parte, anche i più piccoli. Assegniamo dei compiti ad ognuno tenendo conto delle loro capacità e dell’età.

Evitiamo il disordine

Il disordine va a braccetto con la sporcizia. Ecco perché tutti in famiglia dovrebbero imparare che ogni cosa dovrebbe andare al suo posto appena utilizzata. Stesso discorso anche per i vestiti. Rimettere a posto un pantalone o una maglia appena la si è tolta è il primo passo per acquistare una buona abitudine che ci permetterà di vivere con un livello di ordine superiore.

Programmiamo le pulizie

Stiliamo un programma scrivendo tutte le operazioni di pulizia che andrebbero effettuate ed inseriamo la scadenza con cui andrebbero fatte. Alcune di esse possono avere una cadenza settimanale, mensile, trimestrale o semestrale. Ad ogni modo, facciamo di tutto per attenerci al nostro programma, in modo da evitare che i lavori da fare si accumulino.