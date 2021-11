Martedì 30 novembre Canesi dialoga con Prodi: la 21esima edizione di MobyDixit

CARRARA – Martedì 30 novembre si terrà on-line la 21a edizione della conferenza MobyDixit, per fare il punto sulla mobilità sostenibile in Europa e in Italia e sulla centralità dei mobility manager nostrani, ai quali le novità normative di contrasto al Covid hanno assegnato un ruolo di primo piano. Nell’occasione, verso le 11, Riccardo Canesi, vice presidente di Euromobility, dialogherà con il presidente Romano Prodi in merito alle politiche nazionali sulla ciclabilità, sulle infrastrutture e sull’industria ciclistica italiana. Ci sarà anche la consegna del Premio “Pensieri & Pedali 2021”. Si può partecipare liberamente iscrivendosi a https://www.mobydixit.it/registrati.