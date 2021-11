MASSA-CARRARA – Si è tenuta ieri, sabato, nella sala conferenze della Camera di Commercio a Carrara, la Giornata del Medico 2021, l’annuale evento organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Massa-Carrara. Organizzato dal presidente Carlo Manfredi, questo evento ha come cuore pulsante la suggestiva cerimonia di giuramento dei nuovi medici che quest’anno è stata celebrata dal dottor Massimo Rossi, vice presidente Cao Massa-Carrara alla presenza del segretario nazionale Fnomceo Roberto Monaco, prestigioso ospite della giornata. Presenti anche il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e il presidente di Nausicaa Spa Luca Cimino che hanno introdotto i lavori con due interventi legati rispettivamente alla salvaguardia della salute del cittadino e all’importanza della collaborazione tra le istituzioni, sanitarie e non, per fare vera prevenzione.

I giovani medici sono stati chiamati uno a uno sul palco e hanno ricevuto le pergamene con il testo del giuramento del medico che è stato letto integralmente da uno dei dieci giurandi presenti. Subito dopo ha preso parte la cerimonia di consegna delle pergamene e delle medaglie d’oro e d’argento ai medici che festeggiano rispettivamente i 50 e i 25 anni di laurea. Questo l’elenco dei giurandi: Elena Annunziata, Bianca Bechini, Francesca Bezzi, Chiara Borelli, Lorenzo Bresciani, Filippo Cariola, Alessandra Celi, Federica Conforti, Sara Corsi, Sara Dormio, Federico Giovannoni, Elisa Grassi, Martina Leotta, Lucio Lucchesi, Martina Morra, Alessia Laura Mosti, Agnese Nieri, Michele Primosa, Federica Ricci, Gianluca Rubini, Federico Rustighi, Khrystyna Ryabenko, Giulia Scaramuzza.

I 50 anni di laurea: Marco Baicchi, Piero Berretta, Andrea Biso, Francesco Bruna, Sergio Caleo, Edoardo Carletti, Umberto Casoli, Bruno Ceccarelli, Dante Corsini, Roberto Daini, Marco Guadagni, Roberto Massetani, Giuseppe Mazzei, Francesco Molino, Alberto Moschini, Roberto Oligeri, Franco Tognini, Mario Valli.

I 25 anni di laurea: Anees Ali Ahmed Al-Jabri, Giuseppe Baglini, Vittoria Baldi, Antonella Benvenuti, Gildo Bertoncini, Pietro Bianchi, Barbara Bianchi, Maurizio Cantini, Egidia Cantisani, Francesca Casula, Luigi Chiaffi, Antonella Covelli, Santino Del Freo, Roberta Della Seta, Sergio Di Nino, Graziella Ferdani, Laura Ferrari, Angelo Gemignani, Fabrizio Giammori, Jacopo Gianetti, Riccardo Elia Grulli, Donatella Lorenzetti, Luca Lorenzetti, Lorella Marselli, Riccardo Martini, Roberta Mazzoni, Carolina Anna Mobilia, Giovanni Musetti, Shukri Neiroukh, Fabrizio Pastine, Paolo Pierazzini, Rita Pieruccini, Gianluca Pucciarelli, Veronica Ricci, Daniela Tongiani, Alessandro Tripodo, Marina Trivelli, Prisca Tommasini, Arianna Tonetti, Francesco Tonelli, Tommaso Trapuzzano, Serena Vignoli, Simonetta Vinci, Sergio Vivaldi, Salvatore Zappalà.

Visto il periodo di forte impegno sanitario, molti dei medici non sono riusciti a prendere parte sia alla cerimonia di giuramento che a quella della celebrazione dei 25 e 50 anni di laurea. Verrà a loro dedicata un’apposita cerimonia presso l’Ordine secondo loro disponibilità. Il dottor Manfredi e il dottor Monaco hanno contribuito al lato formativo della Giornata del Medico 2021 con due interventi dedicati al nuovo ruolo del medico e dell’istituzione sanitaria in questo periodo pandemico.

“Avere elevate conoscenze cliniche e una preparazione basata su solide basi scientifiche – ha detto Manfredi – oggi è più che mai indispensabile nella professione medica. Esempi come quelli legati all’attuale pandemia dimostrano come non si possa affrontare il nostro mestiere lontani dall’evidenza scientifica”. “Oggi l’istituzione medica deve saper comunicare più che mai – ha aggiunto Monaco – poiché la diffusione delle fake news e della cultura della medicina “fai da te” ha assunto oggi proporzioni inquietanti. Essere medico significa aver affrontato un percorso di almeno 11 anni di studio incessante ed estremamente impegnativo, e questo messaggio deve scavalcare ogni forma di svilimento della professione, per non parlare dell’impegno che l’istituzione deve necessariamente affrontare per permettere alle nostre eccellenze (che, nel percorso di formazione, ognuna di loro costa allo Stato “quanto una bella Ferrari”) di non dover essere costretti ad emigrare all’estero per trovare lavoro”.

Uno spazio è stato inoltre dedicato alla memoria dei medici che ci hanno lasciato in quest’ultimo anno anche a causa della pandemia e, in particolar modo, si è svolta la presentazione della targa in onore del dottor Mario Battistini al quale è stata intitolata l’Aula Magna dell’Ordine di Massa-Carrara. Il dottor Battistini, vice presidente Omceo dal 2009, è deceduto nel 2020 ed è stato un riferimento per impegno e passione nella professione medica. A scoprire la targa tra gli applausi dei partecipanti, erano presenti la moglie Emma e il figlio Marco. I medici che ci hanno lasciato: Roberto Bragazzi, Giovanni Bocci, Raffaele Antonio Brancadoro, Giorgio Lattanzi, Elisa Lazzarotti, Carlo Santi, Vinicio Tesconi, Gilberto Zanella.