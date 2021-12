Come fare per riposare bene di notte

Vi capita di svegliarvi già stanchi? A tutti noi potrebbe succedere di trascorrere una notte insonne e di non riuscire a riposare bene. I troppi pensieri, lo stress accumulato o altri fattori passeggeri potrebbero farci perdere i benefici derivanti da una sana nottata di riposo.

Ma che dire se invece di un caso isolato si trattasse di una situazione che già si protrae da tempo?

Gli esperti sono tutti concordi nell’attestare quali rischi derivano dal non dormire bene la notte. Tra questi ci sono stress, nervosismo, problemi cardiocircolatori, scompensi ormonali e l’insorgere di altre patologie. Se la cosa dovesse aggravarsi a livello patologico, non c’è dubbio che la cosa migliore sarà contattare uno specialista e seguire i suoi consigli.

Ma in molti casi potremmo prima di tutto provare a trovare alcune soluzioni e rimedi utili per riuscire a dormire bene. Scopriamo quali sono.

Rimedi per migliorare la qualità del sonno

Prima di tutto parliamo dell’ambiente in cui dormiamo. La temperatura nella stanza da letto non dovrebbe essere né troppo calda, ma nemmeno troppo fredda. La capacità di sopportazione di ognuno è diversa, per questo non possiamo stabilire con certezza una temperatura che vada bene per tutti. Saremo noi quindi a doverci rendere conto se è il caso di abbassare o alzare la temperatura con un climatizzatore o accendendo prima i termosifoni.

Un ambiente particolarmente buio favorisce il buon riposo. Che dire delle attività che svolgiamo in camera da letto? Questa stanza dovrebbe essere utilizzata solamente per dormire. Per questo motivo gli esperti sconsigliano di guardare la tv o di mangiare a letto, solo per fare qualche esempio. Prima di andare a dormire tantissimi hanno l’abitudine di vedere un film o di leggere un libro. Il contenuto di film o libri troppo adrenalinici o impegnativi, che richiedono un alto livello di concentrazione, sono sconsigliati prima di prendere sonno. Concediamoci invece la visione o la lettura di qualcosa di più “leggero”.

Lo stress è una delle cause che più ogni altra ci fa perdere il sonno. Quando viviamo periodi in cui siamo sottoposti a forti pressioni, potrebbe essere utile ricorrere a qualche integratore naturale a base di piante o altre sostanze naturali dalle comprovate proprietà rilassanti. La melatonina è conosciuta per aiutare a regolare i cicli circadiani del sonno. Scopri di più sugli integratori migliori per riuscire a dormire bene!

Anche fare esercizio fisico aiuta ad allentare la tensione e sconfiggere lo stress. Il problema potrebbe dipendere dal fatto che pratichiamo sport o esercizio proprio prima di andare a letto, o comunque entro le 4 ore precedenti prima di farlo.

La qualità della rete, del materasso e del cuscino sono inoltri indispensabili per riuscire a riposare. Risparmiare troppo sul materasso o sulla rete potrebbe costarci molto di più in termini di salute, sia mentale che fisica, pertanto scegliamo un modello di qualità superiore che risponda alle nostre particolari esigenze.