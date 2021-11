MASSA – Il primo progetto esecutivo per il ripristino del movimento franoso lungo la Strada provinciale 5 della Bassa Tambura, nel comune di Massa, in località Poggio Piastrone, il settore tecnico della Provincia di Massa-Carrara lo aveva approvato alla fine del 2020, il 30 dicembre per la precisione, e il costo preventivato per l’intervento era stato fissato in circa 99mila euro.

Poi nel mese di gennaio 2021 è successo che il movimento franoso ha subìto un repentino aggravamento con il crollo di un tratto di muro di sponda di oltre 20 metri, pertanto si è resa necessaria una rivisitazione del progetto.

Il percorso si è concluso negli ultimi giorni con la definitiva approvazione in via tecnica, da parte degli uffici di Palazzo Ducale, dell’aggiornamento del progetto al novembre 2021 per un costo complessivo pari a 380mila euro.

Foto 3 di 3





La somma attualmente non è disponibile nell’attuale bilancio e quindi è stato richiesto un finanziamento alla Regione Toscana.