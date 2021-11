CARRARA – Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere. Lunedì 29 novembre alla farmacia comunale di Fossone sarà la giornata dedicata alla posturologia con la dottoressa Antonella Principe (dalle 16 alle 19). Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0585 55954 o recandosi direttamente in farmacia.