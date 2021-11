Come migliorare il proprio aspetto fisico

Tornare a piacersi in 4 passi

Benché le donne abbiano sempre manifestato una cura particolare al proprio aspetto estetico, negli ultimi anni questa attenzione si è accentuata maggiormente, esaltando ancora di più il desiderio di piacere senza vergognarsi di farlo. Voler essere più belle ed attraenti non è più visto come un desiderio effimero degno solamente delle persone superficiali, ma come un diritto più che lecito, riconoscendo quanto il benessere psicofisico dipenda anche dal piacersi fisicamente.

In questo articolo parleremo dei fattori principali che più di altri influiscono sull’aspetto fisico di una donna, quelli su cui si può intervenire più facilmente per vedere dei risultati in pochissimo tempo. Scopriamo quali sono.

Alimentazione

L’eccessivo consumo di zuccheri e grassi, oltre a peggiorare in generale lo stato di salute dell’organismo, può portare a problemi come il sovrappeso, o incidere negativamente sull’aspetto della pelle o dei capelli.

La regola rimane sempre la stessa: limitare l’assunzione di cibi grassi o troppo zuccherati a favore di verdure, legumi ed un moderato consumo di carne. Bere molta acqua è un altro punto che spesso viene trascurato ma che si ripercuoterà visibilmente sul nostro aspetto.

Tra le sostanze da consumare con moderazione ci sono anche la caffeina e l’alcool.

Beauty routine

Prendersi cura della propria pelle, soprattutto di quella del viso, è una delle pratiche più utili per osservare un notevole miglioramento. La prima cosa da fare è cercare di capire che tipologia di pelle abbiamo. La beauty routine si basa sul principio di detergere ed idratare in modo corretto l’epidermide. Utilizzando un prodotto troppo aggressivo sulla pelle secca potrebbe accentuare i problemi di quest’ultima, mentre scegliere il prodotto giusto ci aiuterà ad avere una pelle in salute, più luminosa ed elastica.

Scopri di più su come prendersi cura della propria pelle e scegliere i prodotti giusti in base al tipo di epidermide.

Esercizio fisico

La pigrizia o la difficoltà nell’instaurare una routine sono i principali ostacoli che possono interporsi tra la nostra volontà di fare esercizio fisico e la pratica.

Eppure non è difficile constatare quanti benefici possa apportare non solamente alla nostra salute, ma anche al nostro aspetto l’esercizio fisico: dimagrimento, un fisico più tonico, una pelle più sana e libera da tossine e la riduzione di altri inestetismi. Il consiglio è di iniziare seguendo un programma di allenamento con istruttore o di prendere l’impegno di fare esercizio insieme a qualcun altro.

Trattamenti di bellezza

Tra i trattamenti di bellezza più richiesti ci sono quelli che implicano l’eliminazione delle rughe del viso. Non parliamo di operazioni o di altri trattamenti invasivi. Vanno molto di moda le tecniche del fotoringiovanimento o dell’ossigeno-terapia, che intervengono sulla parte superficiale dell’epidermide eliminando le rughe di espressione.

Sono molto cercati anche i trattamenti d’urto per combattere gli inestetismi della cellulite: criolipolisi, radiofrequenza ed ultrasuoni sono tra le tecniche più utilizzate ed in grado di sortire un effetto riscontrabile dopo qualche seduta.