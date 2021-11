Tamponi rapidi in farmacia, Nausicaa attiva le prenotazioni online. «Stop a tempi di attesa e code»

CARRARA – Al fine di evitare code e assembramenti, e nel contempo snellire i tempi di attesa telefonici, le farmacie comunali di Nausicaa hanno messo online un sistema di prenotazione per poter effettuare i tamponi, nel pieno rispetto delle regole anti-covid.

Raggiungibile sia dal sito www.nausicaacarrara.it, sia dai canali social dell’azienda, il sistema di prenotazione è molto semplice. Per prima cosa, è necessario scegliere la farmacia di riferimento (o quella di Carrara in via del Cavatore, o quella di Marina di via Fiorillo), dopodiché sarà possibile selezionare la data e l’orario prescelto tra quelli disponibili.

Il tampone rapido, va ricordato, viene eseguito per il rilascio del green pass base come indicato dalla normativa vigente, e può essere rivolto anche agli studenti di quelle classi dove si fosse verificata la presenza di un caso positivo al coronavirus.

Al momento della prenotazione, si raccomanda che è necessario non presentare sintomi febbrili o influenzali, riconducibili all’infezione da Covid-19. All’appuntamento, bisogna presentare tessera sanitaria, mascherina, documento di identità e, nel caso di cittadino residente all’estero, anche il passaporto. Effettuando la prenotazione online, diventa altresì più comodo poter gestire il proprio appuntamento, compresa la cancellazione o lo spostamento dello stesso.