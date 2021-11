I ragazzi della scuola del marmo all’opera tra martelli e scalpelli: la mostra in Piazza delle Erbe

CARRARA – Una mostra all’interno dello spazio espositivo in Piazza delle Erbe, a Carrara. E’ quella allestita dagli alunni dell’Istituto Professionale per il Marmo “Pietro Tacca” in occasione della fiera di Sant’Andrea. Con l’occasione verranno allestite delle postazioni di lavoro e sarà possibile vedere i ragazzi destreggiarsi tra martelli e scalpelli. Saranno inoltre esposti diversi oggetti di artigianato in marmo realizzati dagli studenti durante le ore di laboratorio tecnologico in attesa del tradizionale Mercatino di Natale che finalmente la scuola tornerà ad organizzare per finanziare l’istituto e sostenere le numerose iniziative che si svolgono durante l’anno scolastico.

L’istituto. inoltre, ha organizzato diverse giornate di open day in cui la scuola del Marmo rimarrà aperta alle visite delle famiglie e alunni e docenti saranno disponibili a presentare la ricca offerta formativa, ma anche a mostrare i diversi laboratori e a descrivere le varie tecniche di lavorazione. Sarà possibile vedere la ricca gipsoteca, la raccolta di sculture, di fotografie d’epoca e alcuni testi della biblioteca storica di proprietà dell’Istituto. Speriamo possa essere un’occasione interessante per conoscere da vicino una delle scuole più antiche e originali in Italia.

Gli open day in presenza verranno organizzati sabato 27 novembre 2021 dalle 15.30 alle 17.30, sabato 18 dicembre 2021 dalle 15.30 alle 17.30 e sabato 15 gennaio 2022 dalle 15.30 alle 17.30. I docenti e gli alunni saranno inoltre disponibili per visite guidate o per informazioni anche tutti i martedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30. Per appuntamento scrivere a: infotacca@poloartisticogentileschi.edu.it o telefonare al numero 0585 71421.