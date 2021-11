Cimiteri, entro il 31 dicembre si può rinnovare il servizio di luci votive

CARRARA – Entro il 31 dicembre 2021 si potrà rinnovare il servizio di luci votive per i propri defunti nei cimiteri di Carrara. E’ quanto comunica Nausicaa spa attraverso una nota. “Per quelle famiglie che scegliessero di non rinnovare il pagamento – specificano dall’azienda – non sarà necessario inoltrare ulteriori comunicazioni e il servizio non verrà automaticamente prorogato. Chi invece volesse protrarre il servizio, potrà effettuare il pagamento del bollettino che è stato spedito alle famiglie o effettuare bonifico, come indicato nella lettera recapitata. Per chi lasciasse scadere il servizio e decidesse successivamente di riallacciarlo, ciò sarà possibile con un contributo di 20 euro per oneri gestionali e contrattuali”.