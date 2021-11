Musica in filodiffusione, giostre e street band: Massa si prepara a festeggiare il Natale

MASSA – Massa si prepara a festeggiare il Natale in grande stile con decorazioni e allestimenti luminosi, addobbi in ogni angolo della città, dal centro alla Marina, ma anche attrazioni per il divertimento all’aperto con la giostra in piazza Bertagnini, la pista del ghiaccio in piazza Aranci, la casa di Babbo Natale a Villa Cuturi, le performance e le animazioni degli artisti di strada, gli elfi, burattini, le letture sotto l’albero e i vari personaggi della tradizione. Il tutto condito da musica in filodiffusione, street band, danza e spettacoli dal vivo. Non mancheranno l’angolo per le lettere a Babbo Natale e, a suo tempo, l’animazione-spettacolo per arrivo della Befana e, ancora, laboratori per bambini, mostre, concerti e molte altre iniziative d’intrattenimento e di socializzazione.

Per le vie del centro è già iniziato l’allestimento delle luminarie e degli addobbi con gli alberi di Natale decorati collocati nelle piazze principali nelle periferie e sotto l’atrio del Comune ma, per la prima volta anche nelle frazioni montane.

L’amministrazione comunale con l’organizzazione diretta dell’assessorato alla cultura, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, i CCN di Massa e Marina, la partecipazione attiva di tutti gli altri commercianti della città, ha voluto fare le cose in grande per lanciare un messaggio di positività e bellezza e contribuire a creare un’immagine accogliente della città, diffondendo un clima di festa necessario alla ripresa della vita sociale ed economica dopo il periodo forzatamente sottotono a causa dell’ emergenza sanitaria.

“Per la prima volta – ha dichiarato l’assessore alla cultura Nadia Marnica – l’accensione delle luci, simultanea in tutta la città, sarà accompagnato da un evento per offrire ai cittadini un abbraccio di luce. La città poi si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Natale, con installazioni gioco-luminose da vivere ogni giorno per uno spettacolo continuo di luci e animazioni dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie che potranno vivere appieno l’atmosfera e la magia delle festività in una Massa ancora più bella”.

L’evento dell’accensione delle luminarie avrà luogo domenica 28 Novembre alle ore 18, con appuntamento in Piazza Aranci e resteranno accese fino al 9 Gennaio 2022.

Tutti gli eventi sono gratuiti.. E’ obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail eventi@comune.massa.ms.it per i laboratori e gli spettacoli che si terranno in piazza Aranci e Villa Cuturi. Il calendario sarà pubblicato sul sito e rilanciato attraverso la pagina Facebook del Comune, distribuito nei luoghi d’informazione turistica del territorio.