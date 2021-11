La Fondazione Monasterio cerca un collaboratore sanitario e un dirigente medico

TOSCANA – “La Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” con sede legale in Pisa, informa che sono stati banditi i seguenti avvisi: (scadenza 09/12/2021) – Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio tecnico professionale, per il conferimento di un incarico ai sensi dell’art. 15 Octies Lgs. 502/1992 e s.m.i., ad un “Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Neurofisiopatologia cat. D” nell’ambito del progetto Bando Salute 2018 “Tune Beam”; (scadenza h. 12 del 20/12/2021) – Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente medico disciplina di radiodiagnostica (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi).

Per ogni utile informazione sul bando, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet della Monasterio al link: https://www.monasterio.it/albo-on-line/bandi-di-concorso/