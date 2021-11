MASSA – Sono soddisfatti i residenti della frazione di Castagnetola a Massa per l’intervento di pulizia e manutenzione del verde della zona. «La comunità di Castagnetola – scrivono in una nota – ringrazia il sindaco Francesco Persiani per l’intervento di manutenzione del verde sia del parco di Castagnetola, sia delle aree antistanti. Durante l’inaugurazione del murales della scuola di Castagnetola, il sindaco era stato invitato a vedere di persona lo stato di degrado del parco, e in quell’occasione aveva assicurato ad alcuni abitanti che avrebbe fatto un primo intervento e poi successivamente avrebbe stanziato a bilancio una cifra per la periodica manutenzione. La speranza del paese è quella di non essere abbandonati, ma di avere una manutenzione della zona verde del paese periodica e costante. Si ringrazia l’amministrazione comunale».