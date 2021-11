Per ricordare i soldati civili, ma anche i caduti del Covid: appuntamento a Podenzana

PODENZANA – Mercoledì 24 novembre alle 11, sarà inaugurata l’opera di messa in sicurezza e riqualificazione del tratto di Strada Provinciale n. 14 in località Chiesa di Podenzana. L’intervento, realizzato dal Comune di Podenzana, con finanziamento del Provveditorato delle Opere Pubbliche Interregionale, ha consentito la stabilizzazione e allargamento di un tratto di strada nevralgico e la realizzazione di un camminamento pedonale che collega le scuole con il piazzale della chiesa e del municipio.

Alla presenza del provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche, del presidente della Provincia, del sindaco di Podenzana, delle autorità civili e militari, con la partecipazione dei bambini della scuola elementare di Podenzana, sarà tagliato il nastro tricolore, dando inizio alla passeggiata lungo il nuovo camminamento, per arrivare al municipio dove sarà celebrato, nell’anno del Centenario, il conferimento della Cittadinanza Onoraria di Podenzana al Milite Ignoto, con la scopertura della targa in marmo.

Per ricordare i soldati e civili (più di un milione duecentomila) che perirono in oltre tre anni di aspri combattimenti, combattendo per la Patria; riconoscendo ed estendendo tale riconoscimento a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita durante i conflitti armati, che hanno attraversato la storia della nostra Patria e a tutte le donne e gli uomini che, pur avendo lottato fino allo stremo delle proprie forze, non sono riusciti a sconfiggere l’invisibile nemico del Covid-19 e non hanno potuto ricevere nemmeno un degno funerale.