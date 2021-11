Casola, senso unico alternato e interruzioni alla circolazione sulla Sr 454

CASOLA – La circolazione veicolare lungo la SR 445 della Garfagnana, nel Comune di Casola in Lunigiana, all’altezza del Km 60, viene modificata dal 25 novembre al 3 dicembre 2021 attraverso l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri o impianto semaforico, dalle ore 7,30 alle 18 (eccetto il sabato e la domenica). Sono previste interruzioni alla circolazione per la durata massima di 30 minuti, ad eccezione dei mezzi di soccorso, scuolabus e mezzi del trasporto pubblico locale. Lo prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura della carreggiata. L’ordinanza resta in vigore, comunque, fino al termine dei lavori.