TRESANA – «Finalmente è stato possibile rinnovare il parco mezzi per dare più risposte alle esigenze quotidiane della comunità – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Amerigo Toni -. E soprattutto farlo in economia. Mi riferisco in particolare alla manutenzione delle tante strade che hanno bisogno di cura e prevenzione».

Tresana è un piccolo Comune, ma grazie ai risultati di bilancio è riuscito a rinnovare il parco mezzi, ormai datato e bisogno di di investimenti: «Poche settimana fa è arrivato il primo mezzo, un mini escavatore, che servirà a mantenere in ordine la viabilità (in particolare, e in via preventiva, le cunette e la regimazione delle acque). Adesso abbiamo acquisito un camion utile a trasportare sia i mezzi, sia i materiali».