Sicurezza stradale, Mastrini: «Tim rispetti gli impegni e permetta alle ditte boschive di pulire»

TRESANA – Il Comune di Tresana contro Tim: da un lato l’ente che cerca di tutelare dell’incolumità pubblica, dall’altro la società che risulta latente: «Ci siamo fatti carico di inviare ai frontisti l’ordinanza di taglio piante sulle strade provinciali. Un lavoro importante, reso possibile dall’impegno della Polizia Municipale che ha mappato ogni tratto pericoloso».

Ma veniamo alle fasi operative: «Noi abbiamo ricevuto relativa autorizzazione dalla Provincia di Massa Carrara – afferma Vannini – ed abbiamo scritto lettere individuali in maniera tale da sensibilizzare tutti i privati. La quasi totalità di loro ha risposto positivamente e incaricato ditte boschive per il taglio delle piante pericolose. Tuttavia, una volta effettuati i sopralluoghi, le ditte stesse hanno comunicato di non poter intervenire a causa della presenza della linea telefonica».