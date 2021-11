“L’Angolo di Natale”, Pontremoli diffonde lo spirito natalizio con un contest

PONTREMOLI – Natale inizia ad avvicinarsi e il Comune di Pontremoli, al fine di creare uno spunto di stimolo per tutta la comunità a rendere più accogliente la Città e il suo territorio durante il periodo natalizio, ma soprattutto pr favorire la condivisione dello spirito del Natale fra i cittadini, ha indetto il concorso “Angolo di Natale 2021”. Il Concorso a premi è diviso in 2 sezioni: una riservata a privati e commercianti (preferibilmente aggregati in numero minimo di 5), una ad associazioni, frazioni, istituti scolastici. Verranno premiati i primi 5 classificati per ognuna delle 2 sezioni.

E’ possibile scaricare il disciplinare per partecipare QUI