Domanda e offerta di lavoro, ecco toscanajobs.it: il portale di Confesercenti per cittadini e imprese

MASSA-CARRARA – Un nuovo portale gratuito al servizio di cittadini e imprese per agevolare l’incrocio domanda/offerta di lavoro. Ebct Toscana presenta www.toscanajobs.it, il nuovo strumento nato per sostenere sia tutte quelle persone che sono alla ricerca di un lavoro, sia le aziende che ricercano personale qualificato in linea con le loro esigenze.

Una volta iscritti, i cittadini potranno candidarsi per tutte le offerte di lavoro disponibili, e saranno inoltre registrati (nel pieno rispetto delle norme sulla gestione dei dati personali) in un sistema informativo, che permetterà di incrociare le loro competenze e capacità anche con le future offerte di posizioni lavorative. Le imprese, dal canto loro, potranno pubblicare i propri annunci di lavoro, che verranno pubblicizzati dal portale, e che potranno “incrociarsi” anche con il data-base dei candidati già registrati. Il portale sarà ufficialmente online dal 22 novembre 2021, e sarà il giorno stesso presentato in una conferenza stampa presso la sede di Pisa di Confesercenti Toscana Nord.

Il progetto, realizzato grazie ad un significativo investimento di Ebct – Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo della Toscana – istituito da Confesercenti Toscana e dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, ed accreditato a livello nazionale per i Servizi al Lavoro, vede un forte coinvolgimento, sul territorio nostro provinciale, delle sedi locali di Confesercenti Toscana Nord e delle delegazioni territoriali delle sigle sindacali.

I candidati possono iscriversi gratuitamente al portale, sia in autonomia, sia grazie al supporto degli sportelli informativi attivati presso le sedi dei sindacati e presso i Centri Servizi Territoriali di Ebct (c/o Confesercenti). Le imprese possono segnalare il proprio interesse attraverso il portale, per essere poi tempestivamente contattate dagli uffici Confesercenti competenti per territorio.

Un’importante opportunità per disoccupati, lavoratori ed imprese, per sostenere la ripartenza e dimostrare, nuovamente, il forte impegno di Ebct nelle presenti e future sfide del mondo del lavoro al fianco delle Istituzioni e dei Servizi Regionali per l’Impiego; uno strumento innovativo di gestione dell’incrocio domanda-offerta di lavoro, con un sistema dinamico che intende agevolare tutti coloro che sono alla ricerca di una opportunità lavorativa ed anche le imprese nella ricerca di professionalità e di competenze.