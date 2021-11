Piano del Parco, Putamorsi ai sindacati: «Disposto a incontrarli quando vogliono»

MASSA-CARRARA – «Sono spiacente che l’ultimo incontro avuto con i sindacati di Massa-Carrara non possa essere stato adeguatamente approfondito, a causa di un inconveniente. Vorrei ribadire però che non abbiamo nessuna preclusione né alcun atteggiamento di chiusura nei confronti delle organizzazioni sindacali che, anzi, rispettiamo. Come dimostra anche il fatto che non meno di un mese fa, abbiamo incontrato rappresentanti della Cgil Fillea di Lucca sulle questioni occupazionali legate al redigendo Piano per il Parco. Le rappresentanze sindacali di Massa-Carrara facciano altrettanto: io sono disponibile ad incontrarli fin dalle prossime ore, scelgano loro data e orario». Cosi, Alberto Putamorsi Presidente del Parco delle Apuane all’accusa di mancato coinvolgimento da parte di Cgil, Cisl e Uil (qui l’articolo).