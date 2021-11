Parkinson: all’ospedale delle Apuane gli esperti incontrano la cittadinanza

MASSA – In occasione della Giornata nazionale per il Parkinson, nell’auditorium dell’ospedale Apuane di Massa in viale Mattei, sabato 27 novembre 2021 dalle ore 9 alle ore 12 si terrà un’iniziativa rivolta alla cittadinanza promossa dalla Fondazione Limpe per il Parkinson onlus, con il patrocinio di Accademia Limpe, l’Accademia italiana per lo studio della malattia di Parkinson e dei disordini alimentari. L’introduzione e la presentazione del programma della giornata saranno affidate al direttore della Neurologia dell’ospedale Apuane di Massa, Alessandro Napolitano. A seguire sono previsti il saluto del direttore dei presidi ospedalieri dell’ambito territoriale di Massa-Carrara, Giuliano Biselli, e gli interventi degli esperti Carlo Maremmani e Filippo Cavallo sul tema “Sensori indossabili per la diagnosi precoce ed il follow-up nella Malattia di Parkinson”; Maurizio Petri sull’argomento “Focus sulle terapie complesse: la Duodopa” e Michela Zanetti che approfondirà la questione “Lo psicologo al fianco dei pazienti e dei loro familiari”. A conclusione degli interventi sarà poi dato spazio a un dibattito a cui potranno partecipare le persone presenti all’incontro.

«Grazie a questa iniziativa – sottolinea il dottor Napolitano – è possibile far conoscere alla popolazione le attività che vengono svolte al Centro Parkinson di Massa e gli studi che vengono portati avanti grazie anche a collaborazioni con prestigiosi centri di ricerca».

Considerate le disposizioni vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e in particolare le necessarie misure di distanziamento, i posti a disposizione sono limitati ed è quindi necessario effettuare la prenotazione ai seguenti contatti: mariella.massi@uslnordovest.toscana.it – tel. 0585-498116. Ricordiamo inoltre che per accedere alla struttura occorrerà essere muniti di green pass.