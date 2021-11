Dispersi nel bosco, task force in azione. Ma niente paura, è un’esercitazione

CARRARA – L’esercitazione simulerà la ricerca di persone scomparse e vedrà impegnati i mezzi del Soccorso Alpino Regionale e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Le operazioni, che saranno supportate anche dal personale della Protezione Civile del Comune di Carrara, si svolgeranno nella zona di Bergiola, indicativamente dalle ore 9:00 alle ore 19:00 di sabato 20 novembre.

Nel corso della esercitazione verranno simulate diverse azioni di intervento e soccorso in uno scenario montano, finalizzate alla ricerca di persone disperse in un contesto boschivo. Saranno utilizzati i vari mezzi in dotazione del Soccorso Alpino Regionale e della Guardia di Finanza. Con il supporto della Sezione aerea della Guardia di Finanza la zona interessata sarà sorvolata da un elicottero, se le condizioni meteo lo consentiranno.

La finalità di queste esercitazioni è quella di verificare i sistemi di allertamento, accertando le tempistiche di rispondenza e le operatività specifiche di ciascun soggetto, in un’ottica di miglioramento delle modalità di intervento, con l’obiettivo ultimo di ridurne i tempi. Queste prove addestrative sul campo, in collaborazione con altri Enti di soccorso, rappresentano delle attività fondamentali nel processo di formazione dei vari soggetti impegnati nel sistema di protezione civile, perché offrono la possibilità di sperimentare procedure, tecnologie e la interoperabilità tra le diverse componenti in uno scenario reale, ma non di emergenza, in modo da identificare i punti di forza del sistema e mettere in evidenza eventuali criticità per le quali trovare soluzione. Il Comune avvisa, dunque, i cittadini affinché non si diffonda alcun allarme o preoccupazione, dato che si tratterà soltanto di una esercitazione.