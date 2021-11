Le opere alla Gallery Maac Marmi all’asta per la “Rete delle Mamme Matte”

CARRARA – Alla Gallery Maac Marmi una collettiva d’arte per sostenere, attraverso l’asta dell’Immacolata, l’attività dell’associazione M’aMa-Dalla Parte dei Bambini che si occupa di adozione ed affidi. Prosegue l’innovativa e bella esperienza della Maac Marmi di via Finelli, nel centro storico di Carrara, diventata in poche settimane un nuovo punto di riferimento per l’arte contemporanea legata al territorio e all’utilizzo artistico della pietra del marmo. Nel nuovo concept di Maac Marmi, azienda giovane che affonda le sue radici nella storia centenaria della famiglia da sempre legata al marmo, è uno spazio dove lavorare, incontrare e progettare ma anche ammirare lasciando che turisti ed appassionati d’arte possano entrare liberamente.

Inaugurato lo scorso mese, lo spazio espositivo della Maac Marmi curato da Emma Castè ospita, a partire da questo weekend, con inaugurazione sabato 20 novembre alle ore 16,30, la collettiva di artisti del calibro di Arianna Cordiviola, Michele Monfroni, Francesca Menconi, Alberto Gasparotti, Ilaria Bertagnini e Andrea Polenta. In esposizione anche 817Venezia, l’atelier artigianale protagonista anche nell’ultimo Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La collettiva si connota come un evento d’arte benefico che culminerà con l’asta delle opere in esposizione, in programma l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, a sostegno delle attività dell’associazione M’aMa Dalla Parte dei Bambini. Al vernissage partecipano insieme agli artisti, la presidente della Rete delle Mamme Matte, Emilia Russo in rappresentanza del gruppo di professioniste del sociale e mamme adottive, affidatarie, biologiche. La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00. L’ingresso è libero.