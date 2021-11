In Lunigiana un seminario sulla sicurezza delle caldaie

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA – Giovedì 18 novembre dalle 17,00 in poi presso la Sala Multifunzionale del Museo etnografico di Villafranca in Lunigiana si terrà un seminario sulla manutenzione e i controlli alle caldaie in Lunigiana. L’incontro è organizzato da Confartigianato Imprese Lunigiana in collaborazione con l’Agenzia Regionale Recupero Risorse. L’iniziativa sarà l’occasione per i manutentori di chiarire eventuali dubbi in merito alle procedure di certificazione e adeguamento.

L’iniziativa rientra nel programma di Confartigianato Imprese Lunigiana destinato ad accrescere le conoscenze e le competenze in materia di sicurezza degli impianti civili e industriali. All’incontro sono stati invitati gli assessori all’ambiente e i tecnici dei comuni lunigianesi.