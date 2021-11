Trentamila euro da investire nelle “luci di Natale”: online il bando del Comune di Carrara

CARRARA – E’ pubblicato sul sito del Comune di Carrara l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a attività commerciali e associazioni per l’allestimento di luminarie e addobbi natalizi in occasione delle prossime festività. Con questo avviso l’amministrazione mette a disposizione di commercianti, associazioni di categoria, Pro Loco e delle altre realtà aggregative la possibilità di aggiudicarsi risorse, per un totale di 30mila euro, da investire nelle “luci di Natale”.

«Questa iniziativa è solo uno dei tasselli che andranno a comporre il Natale 2021: attraverso questo bando vogliamo stimolare l’aggregazione e se possibile incentivare l’organizzazione di ulteriori eventi ma anche mettere a regime un nuovo sistema di collaborazione tra pubblico e privato a beneficio dell’intera città» ha spiegato l’assessore al Commercio Daniele Del Nero, sottolineando che oltre a questo intervento il Comune di Carrara si farà carico come ogni anno dell’allestimento delle luminarie nelle principali piazze della città, dal litorale al centro storico, in linea con le proposte che tanto successo hanno riscosso negli ultimi anni. Non solo: «Stiamo portando avanti uno sforzo importante, sia in termini di risorse che di organizzazione per mettere a punto un calendario di eventi e animazioni in grado di rendere il Natale a Carrara particolarmente attrattivo, sia per i residenti che per i visitatori» ha anticipato Del Nero.

Da oggi e fino al 26 novembre, i soggetti interessati potranno presentare domanda di contributo per realizzare proposte progettuali relative alle luminarie e agli addobbi da posizionare in città durante il periodo delle festività natalizie, dall’8 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Il sostegno dell’Amministrazione si concretizzerà attraverso una compartecipazione economica alle spese delle installazioni natalizie, che dovranno essere effettuate da ditte specializzate, avere carattere temporaneo ed essere realizzate su aree, vie e piazze pubbliche, liberamente accessibili da chiunque.

L’importo complessivo messo a disposizione dall’Amministrazione è pari ad € 30.000,00. Sono ammessi a presentare istanza di compartecipazione economica le Associazioni di categoria, le altre associazioni con capacità aggregativa, i CCN, le Pro Loco, regolarmente costituiti e operanti. Il contributo dell’Amministrazione comunale, sarà concesso fino ad un massimo del 70% delle spese sostenute.

Le istanze di compartecipazione economica, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara entro e non oltre venerdì 26 novembre 2021.

La presentazione dell’istanza può essere effettuata tramite PEC inviata al Comune di Carrara, Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteca, Servizi Educativi e Scolastici, all’indirizzo comune.carrara@postecert.it (per la verifica del termine di arrivo farà fede la data di arrivo via PEC, così come risultante dal sistema gestionale dell’ente); oppure tramite raccomandata A.R. all’indirizzo Comune di Carrara, Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteca, Servizi Educativi e Scolastici, Piazza 2 Giugno n. 1, 54033 Carrara (in questo caso farà fede il giorno, data e ora di arrivo al Protocollo generale del Comune di Carrara, risultante da apposito timbro apposto dal medesimo ufficio); infine tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo generale, Piazza 2 giugno n 1, esclusivamente negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8;30 alle ore 12;30.

Il bando e il modello di domanda sono scaricabili sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it