MASSA-CARRARA – Più della metà dei nostri lettori si farà inoculare la terza dose di vaccino anti-Covid, non appena ne avrà la possibilità (52%). Quasi un terzo, invece, quelli che non lo faranno (28%), sebbene siano stati già vaccinati con le prime due dosi. Questi i principali risultati del nostro sondaggio sulla terza dose, che ha chiesto ai lettori della Voce Apuana di esprimersi in merito alla cosiddetta “booster”, le cui somministrazioni sono già partite per anziani e personale sanitario. Una consultazione online che, anche in questo caso, ha avuto un grande successo: i partecipanti sono stati più di 1400 persone.

Un 6% dei votanti ha già ricevuto la terza dose, mentre un 9% ha dichiarato di non aver fatto nemmeno le prime due. Il restante 6% è diviso in parti uguali tra chi si farà iniettare la terza dose “solo se obbligato” e chi “non ha ancora deciso”. Gli scettici sono quindi il 42%, contro il 58% dei favorevoli. Un risultato che conferma certamente che i dubbi restano molti se confrontiamo il dato con quell’85% circa di popolazione over-12 già vaccinata con due dosi.

“Non ho fatto nemmeno la prima perché non prendo farmaci sperimentali per una malattia che non ho”, commenta Mara sulla nostra pagina Facebook. Della stessa idea è “Riky”: “Non ho fatto né la prima né la seconda, figuriamoci la terza. La cedo volentieri”. Dalla parte opposta c’è Daniela, che scrive: “Certo che la farò, appena saranno passati sei mesi che scadono a fine dicembre, mi prenoterò immediatamente, non vedo l’ora”. “Se c’è da fare si fa – aggiunge Fabio – come abbiamo fatto le altre”.