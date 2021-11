Tamponi rapidi per gli studenti: l’Asl mette due postazioni a Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha individuato sul proprio territorio le postazioni (con orari dedicati) a cui, da domani, mercoledì 17 novembre, studenti e alunni delle scuole potranno eseguire il tampone rapido in caso di contagi in classe. Il nuovo protocollo nazionale prevede infatti un tampone immediato, per gli studenti dai 6 anni in su, in modo da consentire che una classe con un solo contagiato possa continuare a fare lezione in presenza.

L’introduzione, sempre a partire da domani, del Qr Code che sarà inviato via email ai contatti del caso positivo e con il quale eseguire i test di controllo, semplificherà le procedure e l’Ausl Toscana nord ovest ha deciso di predisporre, in 14 dei suoi punti tamponi, delle corsie preferenziali per il mondo della scuola.

Ecco il quadro completo delle postazioni e delle fasce orarie dedicate ai tamponi per il personale scolastico e per alunni e studenti nel territorio dell’Ausl Toscana nord ovest.