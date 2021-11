CARRARA – Questa mattina, martedì, una inedita lezione per gli alunni della scuola primaria Marconi di Carrara: il sindaco Francesco De Pasquale, che di lavoro fa l’insegnante, è stato l’ospite speciale che ha accompagnato Gaia Spa durante la lezione sull’acqua nella classe 4 A, nell’ambito del progetto didattico del gestore idrico “Alla scoperta dell’acqua”. Insieme al primo cittadino, erano presenti anche Alfredo Brunini, responsabile impianti della Versilia di Gaia e Simone Tartarini, membro del consiglio di amministrazione. Domani un’altra lezione, stavolta in video conferenza come richiesto dalle insegnanti, coinvolgerà altre classi sempre della stessa scuola, per un totale di circa cento alunni raggiunti dalle spiegazioni e dai gadget del gestore idrico.

«Alla scoperta dell’acqua – ha affermato il sindaco – è un progetto straordinario che permette agli alunni, soprattutto a quelli più piccoli, di approfondire che cos’è l’acqua: un bene che ruota attorno a noi che spesso, sbagliando, diamo per scontato. Avere intorno a noi l’acqua significa avere intorno a noi la vita. Per questo bisogna rispettarla e usarla lo stretto necessario, limitando il consumo di plastica, per esempio, che finisce poi nei fiumi e nei mari. Rispettare l’acqua significa rispettare noi stessi e ciò che ci circonda».

Foto 2 di 2



Il presidente di Gaia Spa Vincenzo Colle esprime soddisfazione per i risultati raggiunti da progetto didattico: «Oltre 400 bambini hanno già assistito quest’anno alle nostre lezioni sui temi ecosostenibili e sull’educazione ambientale e molti altri lo faranno nel corso dei prossimi mesi. E’ un progetto virtuoso che portiamo nelle scuole da anni e che maestre e bambini accolgono sempre con molto entusiasmo. Ringrazio il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale per averci onorato della sua presenza oggi, è sempre importante avere il supporto delle istituzioni. Condividere con le amministrazioni locali l’onere e l’onore della trasmissione di questi valori alle nuove generazioni è segno di una collaborazione efficace e solida oltre che di una visione comune che promuove la sostenibilità ambientale».