Persiani: raccolta differenziata più che raddoppiata in tre anni. E posta il video dell’ennesimo abbandono

MASSA – Raccolta differenziata a Massa. Il sindaco Francesco Persiani ha fatto ieri, domenica, il punto della situazione con l’amministratore unico di Asmiu, Massimiliano Fornari. Il primo cittadino lo ha annunciato attraverso un post sui social, nel quale ha postato anche il video (lo stesso che riportiamo qui sopra) dell’ennesimo abbandono di rifiuti avvenuto nottetempo nei pressi di un’isola ecologica del territorio comunale. Le telecamere hanno beccato i due “furbetti” che saranno, ovviamente sanzionati.

«Stamani (ieri, ndr) – ha scritto Persiani – assieme all’amministratore di Asmiu Massimilano Fornari ho fatto il punto della situazione sulla raccolta differenziata. Sono lieto di constatare gli enormi progressi raggiunti, certificati da una percentuale che si attesta al 60% su base mensile, mentre prima del nostro insediamento era inferiore al 25%. È un risultato importante per una città che vuole diventare non solo più bella e pulita ma soprattutto rispettosa dell’ambiente».

«Spero veramente – ha concluso – di non dover più vedere immagini come quelle riprese dalle telecamere poste nei pressi dei cassonetti, di cui vi fornisco qualche anteprima. A tutto il personale Asmiu va il mio personale ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto».