È aullese il terzo panettone tradizionale più buono d’Italia

AULLA – Roberto Tamagna della pasticceria e gelateria Grossi di Aulla ce l’ha fatta, e ha conquistato il podio della 10^ Tenzone del Panettone che si è tenuta a Parma questo fine settimana. Ora è ufficialmente uno dei re, mastri pasticceri, del dolce lievitato per eccellenza, per il quale ha ottenuto il terzo posto nella categoria “Tradizionale”. Ben 60 sono stati i grandi provenienti da tutta Italia, e numerosi i nomi molto noti che però si sono attestati dietro a Tamagna.

Ma lui stesso ha spiegato cosa lo ha portato al successo della Tenzone, e siamo certi che sia proprio così: «Cosa provoca in noi meraviglia e stupore? Cosa muove il nostro animo, coinvolgendolo ed emozionandolo? Nel nostro laboratorio artigianale io e il mio team, ogni giorno, lavoriamo per farvi portare a casa la nostra idea di dolcissima meraviglia.» Sicuramente la giuria della tenzone non ha potuto che provare la sua idea e trovarla assolutamente meravigliosa.