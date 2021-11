Anche i ministri Di Maio e Lamorgese si uniscono al cordoglio per Antonio Brizzi

MASSA-CARRARA – “Lo avevo conosciuto nella sua instancabile lotta che consentì al Corpo dei Vigili del Fuoco di raggiungere lo storico traguardo dell’equiparazione delle retribuzioni alle altre forze di sicurezza. Un abbraccio alla sua famiglia e alla sua comunità. Ci mancherai”. Uno dei primi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Antonio Brizzi, segretario del sindacato autonomo dei pompieri Conapo, arriva dal ministro degli esteri Luigi Di Maio. Grande la capacità dell’attività spezzino di coinvolgere anche le personalità più importanti della politica italiana negli anni, testimoniata dai riconoscimenti di queste ore.

Anche la ministra dell’interno, Luciana Lamorgese, “esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, sempre impegnato con tenacia a dare una risposta concreta alle legittime aspettative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche ai fini della piena valorizzazione dei profili di specificità”. C’è dell’affetto nel pensiero del sottosegretario all’interno Carlo Sibilia (M5S) che ricorda “un amico, un amato membro della grande famiglia dei Vigili del Fuoco. Con Antonio Brizzi perdiamo un lottatore, un vigile del fuoco che della passione e delle dedizione al lavoro e al sindacato ha fatto la cifra di tutta la sua vita. Una perdita che ci addolora profondamente”.

“Lo ricordo per la schiettezza dei modi e per l’amore che ha espresso per tutta la comunità fosdinovese. Leale e corretto nei rapporti, si è messo in gioco contribuendo al dibattito politico. Sono davvero dispiaciuta per il doloroso periodo trascorso e per questo tragico epilogo. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Ciao Antonio”, la nota della sindaca di Fosdinovo, Camilla Bianchi. I funerali saranno celebrati mercoledì 17 novembre 2021 alle 11 nella chiesa di San Remigio a Fosdinovo.