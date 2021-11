‘Salvetti’, ‘Repetti’ e ‘Montessori’: via libera ai lavori per 200mila euro nelle tre scuole

MASSA-CARRARA – Ammontano a circa 207mila euro i lavori che la Provincia di Massa-Carrara ha finanziato su tre istituti scolastici della zona di costa: l’istituto Salvetti di Massa, il liceo Repetti di Carrara e il liceo Montessori di Marina di Carrara. Il servizio Patrimonio e fabbricati dell’ente provinciale ha infatti approvato in questi giorni due progetti esecutivi che riguardano le tre scuole e, come consente la normativa per gli appalti inferiori a 150 mila euro, ha avviato la procedura di affidamento diretto attraverso la piattaforma regionale Start.

Il primo riguarda l’intervento di sostituzione degli infissi nel Salvetti di Massa e nel Repetti di Carrara per una somma di 160 mila euro: gli attuali infissi in alluminio, infatti, non garantiscono la completa funzionalità e il rendimento per quanto riguarda la prestazione energetica.

Il secondo, invece, è relativo al liceo Montessori di Marina di Carrara dove a seguito delle indagini diagnostiche finalizzate a determinare lo stato conservativo dei solai di entrambe le sedi, i risultati avevano presentato criticità che hanno messo in evidenza la necessità di chiudere spazi e vie di esodo, fondamentali per lo svolgimento dell’attività didattica. Si è deciso quindi di intervenire con la somma di 47 mila euro per la messa in sicurezza dei locali attraverso l’installazione di controsoffitti antisfondellamento.