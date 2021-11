Villafranca, approvata la messa in sicurezza del centro abitato di Virgoletta

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA – Approvato il progetto definitivo di prevenzione del rischio idrogeologico lungo la sponda sinistra del torrente Bagnone in prossimità del centro abitato della frazione di Virgoletta e in particolare la zona di via dei Martiri. A comunicarlo è l’assessore all’Urbanistica Sandro Vannini.

La spesa sarà interamente finanziata per € 700 mila attraverso il contributo concesso dal Ministero dell’Interno. Durante la solita giunta sono stati approvati altri progetti di prevenzione del rischio idrogeologico per circa 300 mila euro. Infine nella solita Giunta del 12.11.2021 è stato approvato il progetto di integrazione dei lavori di riqualificazione dell’area fluviale e del parco tra la Ca’.

Saranno pertanto realizzati il campo da calcetto, il campo da volley e il campo da bocce.