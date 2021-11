Da giovedì 25 novembre torna attivo il punto prelievi di Barbarasco

TRESANA – A dichiararlo, dopo molti mesi di sacrifici, in cui la pandemia ha drenato tutte le risorse umane verso i centri Covid-19, è il sindaco di Tresana Matteo Mastrini: «Finalmente potremo riaprire il nostro centro Prelievi di Barbarasco. In questo anno e mezzo, infatti, gli operatori erano stati concentrati dall’Asl altrove, rendendo necessario ai nostri utenti utenti spostarsi ad Aulla. Adesso i cittadini, soprattutto i più anziani, avranno la possibilità di usufruire del servizio a Barbarasco in via Roma. L’appuntamento è per giovedì 25 novembre. Ringrazio i cittadini per la pazienza dimostrata.»