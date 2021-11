A teatro in live-streaming con il SerD: l’iniziativa di prevenzione per gli studenti apuani

MASSA-CARRARA – Il Servizio delle Dipendenze (SerD) dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, all’interno degli ambiti territoriali della Zona Apuana e della Società della Salute della Lunigiana, rispettivamente diretti da Monica Guglielmi e da Amedeo Baldi, promuove una serie di iniziative dirette a giovani studenti degli Istituti di scuola secondaria.

La finalità principale del progetto è la diffusione di una corretta informazione sui rischi e sulle conseguenze causate dall’ adozione di alcuni comportamenti disfunzionali da parte dei giovani. Il progetto “Continua-Mente”, finanziato dal Coordinamento Enti Accreditati della Regione Toscana (CEART), prosegue infatti anche nel 2021 grazie all’impegno del SerD, diretto nella zona Apuana da Maurizio Varese e nella Zona della Lunigiana da Carolina Bianchi, sempre con la preziosa collaborazione della Comunità Monte Brugiana di Massa e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Massa-Carrara. Nello specifico la compagnia teatrale “Prevenzione Teatro” coinvolgerà, in modo interattivo, in diretta streaming su YouTube, gli studenti degli istituti scolastici superiori della provincia di Massa-Carrara per promuovere “benessere”, fornendo adeguati strumenti per affrontare situazioni di rischio e difficoltà.

Si svolgeranno così quattro spettacoli diversificati per target di età: i primi tre, inerenti il tema dell’alcol e delle sostanze stupefacenti, si svolgeranno nelle giornate del 22, 24 e 29 novembre.

Da quest’anno, il SerD si avvarrà inoltre di un’ulteriore collaborazione con la società di formazione e comunicazione scientifica “Taxi1729” che il prossimo 3 dicembre, sempre in modalità streaming, proporrà agli studenti un’efficace e creativa performance sulla tematica del gioco d’azzardo.