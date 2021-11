Podenzana, una grande opera di messa in sicurezza. Il sindaco: «Una soddisfazione per tutti»

PODENZANA – «Soltanto con l’attenzione, la disponibilità, la competenza, l’impegno, la passione e la serietà – commenta il sindaco di Podenzana Marco Pinelli – oggi è possibile realizzare grandi opere. Grazie all’attenzione del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche nell’ascoltare le nostre insistenti richieste, alla disponibilità dei proprietari frontisti, alla competenza dei tecnici, alla serietà e all’impegno dell’impresa appaltatrice, alla pazienza degli abitanti nel sopportare i disagi, alla passione e al coraggio, da parte dell’amministrazione comunale, di credere nel riuscire a realizzare simili opere, è stato possibile mettere in sicurezza un tratto di viabilità Provinciale nevralgico per il nostro territorio, in località Chiesa di Podenzana al Km 3+400.»

L’intervento, che ha interessato più di cento metri del tratto di viabilità provinciale, per quasi un anno, ha visto la realizzazione di un muro in calcestruzzo armato con micropali e tiranti attivi, l’allargamento della viabilità mediante realizzazione di palificata, l’ampliamento della sezione stradale ottenendo due corsie di larghezza pari a 3,5 metri, un camminamento pedonale a sbalzo che collega il piazzale della Chiesa e del palazzo comunale con le scuole (che con un successivo prossimo intervento sarà collegato direttamente al piazzale del cimitero), per un importo complessivo dell’opera di 345.870 euro.

«Per un Comune e una comunità come Podenzana, – conclude il primo cittadino – interventi come questo non possono che considerarsi “grandi opere”. E’ una soddisfazione, meritata, per tutti. E a tutti, ognuno per la propria parte, va il mio più sentito ringraziamento.»